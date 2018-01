Efter H&M's abetrøje: Modellen og hans familie flyttet af sikkerhedshensyn

En sort dreng iført en trøje med ordene »Coolest Monkey in the Jungle« (den sejeste abe i junglen, red.).

Det er essensen af den ballade, som der har været omkring den svenske tøjkæde i H&M i de seneste dage.

Virksomheden bragte billedet af drengen og trøjen på sin webshop, og der gik ikke længe, før H&M blev bestormet af beskyldninger om racisme.

H&M undskylder for at iføre sort dreng abetrøje

Det kulminerede forleden med, at adskillige H&M-butikker blev stormet og vandaliseret i Sydafrika, hvorefter man valgte at lukke dem alle i landet.

H&M har forlængst undskyldt og fjernet både billedet og trøjen fra sortimentet. Også moderen til den femårige model, som er svensk-kenyansk, har blandet sig i debatten.

Lille Liam fik det hele til at eksplodere: Fem ord førte til gummikugler og hærgen Det er ikke første gang, H&M mødes med racekritik i Sydafrika.

Umiddelbart efter at kritikken væltede ned over H&M, skrev Terry Mango på Facebook, at folk skulle lade være med at »råbe ”ulven kommer” hele tiden,« og afviste, at der var tale om racisme.

Det har nu fået konsekvenser. Moderen fortæller således til BBC, at familien har måttet flytte af »sikkerhedshensyn.«

Hun tilføjer, at vandaliseringerne i Sydafrika er en af årsagerne. Terry Mango har selv mødt fordømmelse og bliver beskyldt for at have solgt ud, fordi hun ikke vil tage afstand fra annoncen.

H&M i modvind: Vandaliseringer har lukket alle butikker i Sydafrika

Men hun holder fast i sin holdning.

»Jeg respekterer andre folks holdning til emnet. Jeg ved, at racisme eksisterer, men siger trøjen racisme for mig? Nej, det gør den ikke,« siger hun til BBC.