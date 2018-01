Nyt våbenkapløb? Rusland styrker grebet om Krim-halvøen med nye langtrækkende missiler

Russisk militær har udbygget missilforsvaret af den annekterede Krim-halvø med endnu en bataljon jord-til-luft-missiler og dermed yderligere optrappet bevæbningen i det østlige Ukraine og skubbet til den militære magtbalance i regionen.

Med udstationeringen har Rusland angiveligt indsat to mobile bataljoner på den annekterede halvø, som blev indlemmet i den russiske føderation i 2014. Siden da har krigen i Østukraine kostet over 10.000 mennesker livet og tvunget mindst 1,5 mio. mennesker på flugt.

Ifølge både russiske og ukrainske medier er der tale om de avancerede S400-missiler, som er opstillet uden for byen Sevastopol på Krimhalvøen. Den vigtige havneby huser blandt andet Ruslands sortehavsflåde.

Afhængig af modellen er S-400-missilerne og deres selvkørende affyringsramper i stand til at nedskyde mål på op til 400 kilometers afstand og kan også anvendes mod fjendtlige ballistiske missiler.

Udbygningen på Krim er blot den seneste våbenoptrapning og kommer efter, at USA i sidste uge sendte den missilbevæbnede destroyer USS Carney til havnebyen Odessa i Ukraine som en del af USA's tilstedeværelse i regionen.

Samtidig har præsident Trump for nylig − efter længere tids overvejelse −besluttet, at USA kan sælge våben for op til 2,1 mia. kr. til Ukraine. Det drejer sig bl.a. om snigskytterifler og personbårne panserværnsraketter af typen Javelin med infrarødt målsøgende styresystem. En beslutning som i december blev mødt med skarp fordømmelse fra Moskva:

»USA krydser en linje ved at meddele dets intentioner om at levere dødbringende våben til Ukraine,« sagde Ruslands viceudenrigsminister Sergej Ryabkov til russiske medier.

»Amerikanske våben vil kunne føre til nye ofre i vores naboland, og det vil vi ikke kunne ignorere,« fortsatte han.

Statsstyrede russiske medier såsom Sputnik fremhæver derfor, at udbygningen af Ruslands missilforsvar på Krim udelukkende er af defensiv karakter.

»Rusland tager alle nødvendige midler i brug for at garantere sin egen sikkerhed. Det skal ikke opfattes som andet end netop at garantere Ruslands sikkerhed,« siger en Kreml-talsmand ved navn Dmitry Peskov ifølge det Kreml-loyale medie Sputnik.

Video: De første russiske S-400-missiler blev indsat på Krim for et år siden:

Claus Mathiesen er studielektor ved Forsvarsakademiet, hvor han beskæftiger sig med russisk sprog, kultur og militære forhold.

Han er enig i, at der i øjeblikket sker en »snigende eskalation« i form af flere våben til det østlige Ukraine, men han vurderer ikke, at de russiske missiler primært er tiltænkt brug i Ukraine-krigen.

»Selvfølgelig er der en mulig trussel mod Ukraine, men for Rusland var og er Krim først og fremmest en militær strategisk gevinst i form af muligheden for at etablere et meget fremskudt luftforsvar,« siger han.

Altså med andre ord: Rusland kan bruge den strategisk placerede Krimhalvø midt i Sortehavet til at beskytte det russiske hovedland, påpeger Claus Mathiesen. Ligesom Rusland gør med Kaliningrad-enklaven ved Østersøen.

S-400-missilerne kan ganske vist bruges til at afskære fjenden fra at tilføre forsyninger i tilfælde af en større konflikt i Ukraine og samtidig afspærre fjendtlige fly at overflyve Sortehavsområdet, men missilerne er som udgangspunkt rent defensive våben.

Opstillingen kan også ses som en reaktion på de droneangreb, der for nylig har været på russiske baser i Syrien, påpeger han.