4,7 mio. svenske husstande skal være klar: "Hvis krisen eller krigen kommer"

Hvad gør man, hvis landet bliver ramt af krig?

Det er et af de spørgsmål, som folderen, der har fået arbejdstitlen "Hvis krisen eller krigen kommer," forsøger at svare på.

Ifølge Aftonbladet har de svenske myndigheder ikke uddelt folderen siden 1980'erne, hvor Den Kolde Krig kastede skygger ind over hverdagslivet.

Dengang kunne man få råd til, hvad man skulle gøre, hvis en atombombe ramte Sverige og hvad man skulle tage med, hvis man blev nødt til at forlade sit hjem.

Sverige forbereder sin befolkning på et angreb fra Rusland

Og nu er krigs- og kriseråd atter blevet aktuelle. Avisen beretter, at Myndigheden for samfundsbeskyttelse og beredskab (MSB) i maj og juni vil lægge brochurerne i postkassen hos 4,7 mio. husstande.

Anledningen er den stadigt mere ustabile sikkerhedssituation i Europa, særligt foranlediget af Ruslands ageren i Ukraine.

»Der er en række begreber koblet til netop krigsfare og militære angreb, som vi ikke har kommunikeret til folk i mange år. Det er en udfordring,« siger Christina Andersson, som leder arbejdet med folderen, til Aftonbladet.

Hun understreger dog, at folderen ikke kun handler om krig, men også andre krisesituationer.

»Regeringen har været klar på, at denne type information skal blive bedre, og at vi er nødt til at få den ud på en bedre måde. Det skal handle om, hvordan, man skal agere under kriser i fredstid, ved alvorlige forstyrrelser i samfundet pga. ekstremt vejr eller hvis der sker et angreb mod en vigtig samfundsfunktion,« lyder det.

Rygter om hemmelig ny russisk missiltype: Ny raketkrise i Europa kan true arven fra Gorbatjov og Reagan En historisk nedrustningsaftale, der har bidraget til den militære balance gennem 30 år, kan stå for fald.

For få dage siden lød det i en rapport fra Försvarsberedningen om det svenske totalforsvar, at et væbnet angreb fra Rusland imod Sverige ikke kan udelukkes.

Rapporten anbefaler, at det svenske forsvar skal være i stand til at kunne klare en krigssituation i mindst tre måneder, ligesom at svenskerne bør sørge for, at de har de nødvendige forsyninger til at kunne klare sig i syv dage, som er den tid, det svenske forsvar skal bruge til at mobilisere sig.