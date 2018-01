Gad ikke vente: Passager på Ryanair-fly tog nødudgangen

På den første dag i året blev ventetiden for meget for en polsk flypassager fra Ryanair, og han besluttede derfor at tage sagen i egen hånd.

Efter at have ventet i en halv time på at forlade flyet i Malaga, som var landet fra Stansted, valgte polakken nemlig nødudgangen. Det skriver The Daily Mail.

Du kan se hans exit i videoen forneden

Manden blev straks efter episoden anholdt af lufthavnspolitiet.

To passagerer, der også var med på flight FR 8164, fortalte senere til avisen, at oplevelsen var »surrealistisk.«

En anden passager forklarede, at manden havde astma og problemer med at trække vejret.

Ryanair-talsmand kalder episoden for en »overtrædelse af lufthavnens sikkerhedsregler« og oplyser »at lufthavnspolitiet i Malaga øjeblikkeligt arresterede passageren, og da forseelsen er et brud på spanske sikkerhedsregler, så er det også de spanske myndigheder, som tager sig af sagen.«