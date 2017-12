Spansk leder: Absurd at regere Catalonien fra Bruxelles

Det er fuldkommen absurd at tro, at man kan lede en spansk region fra sit eksil i Bruxelles.

Det mener den spanske premierminister, Mariano Rajoy, om den afsatte catalanske leder, Carles Puigdemont.

Sidstnævnte ønsker at blive genindsat som præsident, når det nyvalgte catalanske parlament samles om få uger.

Puigdemont er flygtet til Belgiens hovedstad for at undgå at blive anholdt i Spanien.

- Det er absurd at lade som om, at man er præsident i en region, når man bor i udlandet, og det er endnu mere absurd at lade som om, at man udfører denne funktion fra udlandet, siger Rajoy fredag på en pressekonference.

I det nyvalg, der blev holdt i den nordlige region Catalonien inden jul, fik de separatistiske partier tilsammen en knap sejr.

De kan imidlertid få svært ved at danne regering. En af separatistlederne - Oriol Junqueras - sidder fængslet i Madrid, mens Puigdemont fortsat er i eksil i Bruxelles.

Rajoy siger fredag, at det nye catalanske parlament skal vælge en ny regional præsident senest ti dage efter, at parlamentarikerne samles 17. januar.

- Jeg håber, at vi snarest muligt vil få en catalansk regering, der er åben for dialog og i stand til at relatere til alle cataloniere, ikke kun halvdelen af dem, siger den spanske premierminister.

Puigdemonts rådgivere er ved at undersøge, om han kan genopstille til posten som præsident, selv om han opholder sig i udlandet.

Krisen i Catalonien brød ud i lys lue, da separatisterne 1. oktober gennemførte en folkeafstemning om løsrivelse, som Spaniens højesteret erklærede ulovlig.

Den gav flertal til løsrivelsesfløjen, men blev boykottet i stort tal af de cataloniere, der ønsker at forblive en del af Spanien.

Senere på måneden ophævede Rajoy Cataloniens selvstyre og udskrev valg i regionen.