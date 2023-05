Det unge Thailand - og store segmenter af det ældre - vil have forandring. Spørgsmålet er, om de får det i det omfang, som søndagens valg kunne lægge op til. Det er et åbent spørgsmål, om mandatet til forandring også er nøglen til magten.

Et af de mest uforudsigelige valg i nationens historie, ni år efter det seneste militærkup, udløste en jordskredssejr til de to liberale oppositionspartier Move Forward og Pheu Thai, der tilsammen får et stort flertal i det nye parlament. De har været foran igennem hele valgkampen og kom over målstregen i fin form efter en episk kampagne, der har set dem mobilisere ungdommen under store valgmøder, der til tider lignede rockkoncerter med de populære politikere tiljublet af skarerne af unge fans.