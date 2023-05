Når Thailand søndag går til valg, er udfaldet mere end almindeligt uforudsigeligt. Der er så mange ubekendte, at alt kan ske i et valg, hvor brudfladerne ikke er traditionel venstre-højre-politik, som det kendes fra Europa. De ligger i stedet i zonerne Thaksin-klanen mod militæret, unge mod gamle, nord mod syd, by mod land og et traditionsbundet samfund mod reformivrige strømninger.