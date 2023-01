Han blev anholdt på stedet.

Den psykologiske udredning, der sluttede tidligere på ugen, har vist, at der kan føres en retssag mod den 42-årige Yamagami. Han blev derefter overført til politistationen i Nara.

Den 42-årige er tiltalt for drab og for at have forbrudt sig mod våbenlovgivningen, skriver de lokale aviser.

Hvis han dømmes skyldig, risikerer han dødsstraf.

Yamagami har erkendt, at det var ham, som dræbte Abe. Billeder fra gerningsstedet viser ham holde et tilsyneladende hjemmelavet skydevåben og affyre det.