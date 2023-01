Taiwan tilbyder Kina hjælp til coronahåndtering

Præsidenten tilføjer, at hun håber, at hjælp fra Taiwan kan ”hjælpe flere mennesker ud af pandemien, så de kan have et sundt og sikkert nytår”.

Kina oplever en eksplosion i antallet af coronatilfælde, efter at landet i december droppede den udskældte strategi om nul smittetilfælde.

Kinesiske hospitaler er blevet ramt af en bølge af især ældre patienter, krematorier er overfyldte, og mange apoteker er løbet tør for febermedicin.

Kinas præsident, Xi Jinping, holdt sin nytårstale lørdag.