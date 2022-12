Japans regering er klar til at gennemføre en omfattende strategisk omlægning og udbygning af det japanske forsvar. Måske den største forandring siden den nuværende forfatning blev etableret midt i 1950’erne – i skyggen af Anden Verdenskrig og med USA på sidelinjen som pennefører og rådgiver.

De helt afgørende forandringer er opbygningen af en kapacitet til at kunne at foretage modangreb. I modsætning til den nuværende kapacitet, der kun handler om at kunne forsvare sig selv. Samtidig sker der en kraftig forøgelse af forsvarsudgifterne, så de kommer op i nærheden af 2 pct. af bruttonationalproduktet – tæt på en fordobling af det nuværende niveau.