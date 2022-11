Medier melder om store protester på iPhone-fabrik i Kina

En anden video optaget i mørke viser, at fabriksarbejdere konfronterer politiet med blinkende lygter, mens de råber ”beskyt vores rettigheder, beskyt vores rettigheder”. På en anden video kan man høre, at personen, der fører kameraet, taler om tåregas og røgbomber, skriver AFP.

To kilder tæt på Foxconn bekræfter overfor nyhedsbureauet Reuters, at protesterne har fundet sted. Nyhedsbureauet skriver også, at materiale fra sociale medier viser, at personer med kæppe har ødelagt vinduer og overvågningskameraer.