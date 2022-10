Dansker er fundet død i et thailandsk fængsel

- Udenrigsministeriet kan bekræfte, at én dansk statsborger er afgået ved døden i et thailandsk fængsel. Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan ikke tilføje yderligere, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeriet.

Der er ingen oplysninger om, hvorfor danskeren var fængslet - altså om vedkommende var dømt for en forbrydelse og i så fald hvilken. Personen kan også have været varetægtsfængslet forud for en retssag.

Ifølge Udenrigsministeriets tal sidder 126 danskere fængslet verden over. De fleste sidder bag tremmer i Europa, mens syv danskere er fængslet i Asien ifølge en opgørelse fra 4. oktober 2022.