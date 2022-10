Indonesisk øjenvidne: Tåregas blev affyret mod tribunerne

- Gassen blev affyret direkte mod tilskuertribunerne, lyder det i en øjenvidneberetning på Twitter fra Rezqi Wahyu, der ifølge det indonesiske medie Republika var til stede på stadion.

Det lokale politi oplyser, at de fleste af ofrene er døde som følge af iltmangel. Tåregassen blev affyret i et forsøg på at sprede fansene på banen.

Fansene løb angiveligt ind på banen, efter at hjemmeholdet, Arema FC, havde tabt 2-3 til ærkerivalerne fra Persebaya Surabaya lørdag aften.

Ifølge Rezqi Wahyu var der under optøjerne ingen mulighed for at forlade stadion, fordi udgangene var overfyldte.