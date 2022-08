Amerikanske politikere besøger Taiwan kort efter Pelosi

Besøget finder sted søndag den 14. og mandag den 15. august og sker som led i en rundtur i regionen.

Kongrespolitikerne ventes at skulle mødes med ledende personer i Taiwan for at diskutere forholdet mellem USA og Taiwan. Også handel, klimaforandringer og andre ”fælles interesseområder” er på dagsordenen.

Det oplyses ikke, hvem delegationen skal mødes med.

Frygten for en krig med Kina, der anser Taiwan som en del af landet, er øget, efter at Kina har reageret kraftigt på, at Nancy Pelosi besøgte Taiwan.