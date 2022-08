09/08/2022 KL. 16:30

Taiwankrisen er en ulmende katastrofe

Nancy Pelosis besøg i Taiwan giver Xi Jinping en oplagt mulighed for at rasle med sablerne, ikke kun over for Taiwan, men også over for USA. Udsigten til en krig om øen, som Kina mener er en retmæssig del af den kommunistiske stat, kan være tættere på, end vi aner. Konsekvenserne vil være uoverskuelige.