Det berygtede israelske overvågningsprogram Pegasus er gennem det seneste år blevet kritiseret for at bryde menneskerettigheder og for at blive brugt af kriminelle hackergrupper.

Flere lande, herunder USA og Danmark, har forsøgt sig med sikkerhedstiltag, mens Apple har anerkendt, at flere af deres apps er sårbare over for Pegasus, der kan installere sig selv på telefoner og bl.a. aflytte mikrofoner og aflæse beskeder – uden at telefonens ejermand opdager noget.