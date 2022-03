Ingeniør om kinesisk flystyrt: Der er sjældent kun en årsag

- Hvis de begge stopper, kan vi ikke blive ved med at flyve i højden, men må glide ned og finde et sted at lande. Her er den ikke gledet, men kommet lodret ned på det sidste stykke, siger han.

132 mennesker styrtede mandag i døden i Kina, da det Boeing-fly, de var med, styrtede ned nær byen Wuzhou i Guangxi-regionen i det sydvestlige.

Ulykken kaldes den værste luftfartsulykke i kinesisk historie i over et årti.

Det er for Paul Hulme Harrison uforståeligt, hvad der kunne have ført til dødsulykken. Han ønsker ikke at gisne om, hvad der er mest eller mindst sandsynligt.