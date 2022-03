Kinesisk selskab flyver ikke med Boeing-fly efter styrt

China Eastern Airlines flyver i øjeblikket ikke med fly, der er identiske med det fly, som mandag styrtede ned med 132 personer om bord.

Det meddeler et kinesisk statsmedie ifølge nyhedsbureauet AP.

Det nedstyrtede fly var lavet af producenten Boeing. Flytypen var 737-800.

Unavngivne luftfartseksperter siger ifølge AP, at det er usædvanligt, at et selskab ikke flyver med en hel flåde af fly, medmindre der er bevis for et problem med modellen.