Dykkerspecialist: Maske med luft kan redde drenge i grotte

Det er en kompliceret, men ikke umulig opgave, der venter mandskabet, som skal redde 12 drenge og deres fodboldtræner ud fra en grotte i Thailand.

Det vurderer Peter Lajgaard, leder af dykkertjenesten i Beredskabsstyrelsen.

- Det er en kompliceret situation, man står i, hvor man har fundet de 13 personer i live i bunden af et meget langt og snævert hulesystem, siger han.

Drengene blev lokaliseret mandag, efter at de havde været spærret inde i den oversvømmede grotte siden 23. juni.

Den mest sandsynlige redningsplan er ifølge Peter Lajgaard at få drengene ud den samme vej, som de kom ind.

Men det indebærer, at de skal iføres dykkerudstyr, da store vandmasser er trængt i grottesystemet.

- Man vil sandsynligvis give dem helmasker på, som indeholder luft, og så vil redningsfolk guide dem ud via liner gennem det mudrede vand, siger han.

Det betyder ifølge den danske redningsspecialist, at drengene ikke først skal til at lære at dykke.

- De får sådan en maske på, og så skal de trække vejret gennem munden eller næsen.

- Men de skal selvfølgelig lære at håndtere det her udstyr, så de ikke panikker på vej ud og risikerer, at masken river sig løs.

- Og det er formentlig også meget trangt og snævert, den vej de skal ud, så der er flere ting, der kan gå galt, siger Peter Lajgaard.

Beredskabsstyrelsen deltager for tiden i et projekt, hvor man netop træner sammen med andre lande i at bruge dykkermasken i situationer, hvor en person skal reddes ud fra en luftlomme.

Det vil formentlig tage dage, måske uger, før alle 13 personer kan se dagslyset igen. Men opgaven er ifølge den danske dykkerspecialist ikke umulig.

- Der er mange gode kræfter involveret i det her, men det er også en kæmpe logistisk opgave.

- Man skal sikre strøm, pumper, fremføring af mad og medicin, samtidig med at alverdens øjne holder øje med, hvad der foregår.

- Men hvis man arbejder metodisk og med sikkerheden i højsædet, tror jeg på, det kan lade sige gøre, lyder vurderingen.