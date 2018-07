Guvernør: Det tager ikke måneder at få drenge ud af grotte

Det kommer ikke til at tage flere måneder at redde de 12 fodbolddrenge og deres træner, som har været indespærret i en grotte i Thailand i ti dage.

Det siger Narongsak Osotthanakorn, der er guvernør og leder af redningsindsatsen i den thailandske Chiang Rai-provins, hvor grotten ligger.

- Det bliver helt sikkert ikke i dag, men jeg kan ikke sige hvornår, siger han.

Drengene er så småt ved at lære at dykke, men det er ikke en nem tur, hvis de skal følge professionelle dykkere ud af den oversvømmede grotte.

- Vores højeste prioritet er deres helbred. De er ikke fysisk stærke nok, siger guvernøren.

- Vandet i grotten er gradvist ved at trække sig tilbage, men vi vil gerne have, at det er tørt, inden de kommer ud, tilføjer han.

Video: Fodboldhold fanget i grotte i Thailand får dykkertræning

Guvernøren afviser meldinger fra en kilde i den thailandske flåde, som siger, at det kan tage op til fire måneder at få drengene ud. Det er "latterligt", siger Narongsak Osotthanakorn.

Men det er på nuværende tidspunkt uklart, hvordan redningen skal ske.

- De er i gang med at undersøge forskellige muligheder nu. Det ville være godt, hvis man kunne bore sig ind fra oven og få dem ud på den måde, siger dykkereksperten Bruce Konefe, der hjælper thailandske specialstyrker med redningsoperationen.

- De helikoptere, man ser flyve ovenover, prøver at fastslå, præcis hvor de er, forklarer han.

Redningshold får svært ved at få drenge ud fra grotte

Tirsdag er redningsmandskabet i gang med at få en telefonforbindelse ind til drengene i grotten, så de kan tale med deres forældre.

- De kan komme til at tale med hinanden for første gang i dag, siger guvernør Narongsak Osotthanakorn.

Drengene, der er i alderen 11-16 år, gik sammen med deres træner ind i grotten 23. juni. Det er Thailands fjerdestørste grotte med mere end ti kilometer lange gange.