Kineserne vil kopiere Randers

I Kina kan man åbenbart slet ikke få nok af Randers. Et samarbejde mellem Randers Kommune og det kinesiske firma "Andersen Paradise" er i gang med forarbejdet til, at Kina kan få sin helt egen Randers.

Det skriver Randers Amtsavis.

Ifølge Randers Kommune vil kopibyen få et såkaldt Randerscenter, hvor fokus skal være på Randers' historie og med udstillinger af produkter fra randrusianske firmaer.

»Kineserne kan godt lide vores middelalderby, med snævre gader og bindingsværkshuse. Vi er så heldige at have en midtby med meget gamle huse. I mange andre byer har der jo været store brande, der har ødelagt mange bygninger,« siger Dennis Jensen til Randers Amtsavis.

Det er håbet, at den tro kopi af Randers' bymidte, der skal bo et sted i Kina, kan skaffe mere turisme, styrke byens image og skubbe erhvervssamarbejdet med det store land i den rigtige retning.

Når der endeligt falder en aftale på plads, så er næste skridt for Randers, at tage imod en delegation, der skal fotografere hver en kant og hvert et hjørne af Randers, så arkitekter og ingeniører kan gå i gang med at lave sig en tro Randers-kopi et sted i Kina.

Grunden til, at Kina så gerne vil have Randers med sig hjem er, at den kinesiske regering har påbegyndt et større projekt, hvor kinesiske byer skal lave tematiserede seværdighedsområder, der kan tage form som oplevelsescentre, forlystelsesparker og hele bydele, der opføres som hele eller delvise kopier af andre byer rundt omkring i verden.

Firmaet bag Randers-kopien, Andersen Paradise, har allerede indgået aftaler med ca. 20 kinesiske byer om at lave oplevelsesbyer under navnet "Danish Town Projekt". Projekter bliver finansieret af den kinesiske regering og Andersen Paradise.