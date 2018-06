Kinesere forsvarer Einsteins racistiske beskrivelser

Kinesiske internetbrugere har forsvaret Albert Einsteins nyligt udgivne rejsedagbøger hvor den verdenskendte fysiker beskrev det kinesiske folk som beskidte og dovne. Og selvom flere blev forargede over Einsteins fremstilling af Kina, så var der alligevel flere brugere på det sociale netværk Weibo, der forsvarede fysikerens refleksioner.

Det skriver The Guardian.

Hvem var Albert Einstein? Født d. 14. marts 1879, død 18. april 1955. Var tysk teoretisk fysiker, og huskes i dag især som grundlæggeren af den specielle og den almene relativitetsteori. Blev tildelt Nobelprisen i fysik i 1921.

Brudstykker fra Einsteins rejsedagbøger blev udgivet online tidligere på ugen, og viste fysikerens refleksioner omkring rejser i Asien i 1920'erne. Og fysikerens refleksioner overraskede mange.

»Kinesere sidder ikke på bænke, mens de spiser. De går på hug som europæere gør, når de besørger ude i den frie natur,« skrev Einstein blandt andet.

»Selv børnene er modløse og ser sløve ud,« fortsætter Einstein i bøgerne.

Nogle mente da også, at det burde føre til en "boykot af Einstein", mens andre brugere på det populære kinesiske sociale medie Weibo mente, at det Kina, Einstein så og beskrev, var et helt andet Kina end det vi ser i dag.

»Einstein tog til Kina på det forkerte tidspunkt,« skrev en bruger på Weibo og beskrev at de tidlige år af den kinesiske republik, der kom efter århundrer af imperialistisk styre var »fyldt med hungersnød, krig og fattigdom« og sætter herefter spørgsmålstegn ved, om det overhovedet ville være muligt for det kinesiske folk at få Einsteins respekt på den tid.

Og der var en del brugere, der faktisk valgte at støtte Einstein.

»Kaldes det her, at fornærme Kina? Det er latterligt. Så kineserne på den tid beskidte ud? Når jeg kigger på billeder fra den tid, så de beskidte ud. Einstein beskrev den sande tilstand dengang,« skrev en anden bruger på Weibo.

Flere sammenlignede også Einsteins observationer med forfatteren Lu Xuns, der i Kina er kendt som faderen af den moderne kinesiske litteratur. Han var mest kendt for sin satiriske fremstilling af Kina i det tidlige 20. århundrede.

Mange har dog især lagt vægt på, at Einsten var manden bag citatet »racisme er det hvide folks sygdom«, og finder det selvmodsigende at fysikeren i dagbøgerne skriver at »det ville være en skam, hvis disse kinesere får fortrængt alle andre racer. For sådan nogen som os er alene tanken ufattelig dyster.«