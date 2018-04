Sydkorea: Nordkorea vil have fjernet alle atomvåben fra den koreanske halvø

Nordkorea har udtrykt ønske om få fjernt alle atomvåben fra den koreanske halvø. Sådan lyder det fra Sydkorea ifølge The Guardian.

En udmelding, der kan virke overraskende, da den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, igennem det forgangne år ikke har været bleg for at prale med landets formåen, hvad angår landets nukleare våbenkompetencer.

Ønsket om en komplet atomnedrustning er dog heller ikke blevet bekræftet af Nordkorea selv.

Det handler om raketter og kidnapning af kvinder: Fra sidelinjen kræver Japan en rolle i spillet om Nordkorea Premierminister Shinzo Abe på besøg hos Donald Trump i Florida.

Meldingen kommer i stedet i en erklæring fra Sydkorea i forbindelse med det forstående topmøde mellem Kim Jong-un og den sydkoreanske leder, Moon Jae-in, der skal finde sted d. 27. april.

Mødet mellem de to ledere kommer forud for mødet mellem Kim Jong-un og den amerikanske præsident, Donald Trump, som er sat til at finde sted enten i maj eller juni.

Er det for godt til at være sandt? Raketmanden og oldingen skal se hinanden dybt i øjnene Den diplomatiske optøning mellem USA og Nordkorea kører i hæsblæsende tempo.

Ifølge The Guardian har Moon Jae-in udtalt, at ønsket om en total atomnedrustning ikke kommer med specifikke krav, såsom at USA skal trække sine soldater hjem fra Sydkorea.

Trump: USA og Nordkorea er i direkte kontakt på »et meget højt niveau«

»Alt hvad Nordkorea ønsker, er afslutningen på den fjendtlige adfærd mod Nordkorea efterfulgt af en garanti for sikkerhed,« udtaler den sydkoreanske præsident.

Siden Koreakrigen i 1950-53 har USA haft soldater udstationeret i Sydkorea. I dag er 28.500 amerikanske soldater udstationeret i landet.