Trump: USA og Nordkorea er i direkte kontakt på »et meget højt niveau«

USA's præsident, Donald Trump, bekræfter, at der er direkte kontakt mellem den amerikanske regering og styret i Nordkorea på et "meget højt niveau".

Det skriver nyhedsbureauerne AFP, AP og Reuters.

Samtalerne drejer sig om at få en aftale på plads om et historisk topmøde mellem Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Ifølge Trump er parterne kommet så vidt, at fem mulige lokationer for et møde er blevet drøftet.

- Det vil finde sted sandsynligvis tidligt i juni eller før, hvis alt går vel, siger Trump.

Men intet er sikkert, understreger han.

- Måske vil vi slet ikke have et møde. Det afhænger af, hvad der sker. Men jeg tror, at der er en stor chance for at løse et globalt problem, siger han om udsigten til, at der kan indgås en fredsaftale på den koreanske halvø, og Nordkorea kan overtales til at afvikle landets atomvåbenprogram.

Adspurgt om et af de fem mulige mødesteder er i USA, svarer Trump "nej".

Derimod svarer han ikke på et spørgsmål om, hvorvidt han selv har talt med Kim Jong-un, skriver AP.

Trump sætter heller ikke navn på de personer, som fører samtalerne med Nordkorea.

En kilde i den amerikanske regering oplyser til Reuters, at et eventuelt topmøde vil blive holdt i enten Sydøstasien eller i Europa.

I begyndelsen af april sagde anonyme kilder i Trumps regering til avisen Wall Street Journal, at Nordkorea har bekræftet over for USA, at Kim Jong-un er klar til at drøfte atomafrustning på den koreanske halvø.

Trump har også forhåbninger om et gennembrud i forholdet mellem Nord- og Sydkorea, når de to landes ledere mødes 27. april. Det første topmøde mellem nabolandene siden 2007.

- De har min velsignelse til at afslutte krigen, siger han med henvisning til, at selv om Koreakrigen sluttede i 1953, er der aldrig indgået en formel fredsaftale mellem de to lande.

Idéen om et topmøde mellem USA og Nordkorea dukkede op første gang i marts.

En siddende amerikansk præsident har aldrig før mødtes med et medlem af Kim-dynastiet, som har ledet Nordkorea siden landet i 1948 erklærede sig for uafhængigt.