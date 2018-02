»Ydmyg«, den nye Ivanka Trump og et dødbringende blik: Kim Yo-jong vækker opsigt ved OL

Ved første øjekast er hun ganske undseelig, når hun træder frem i offentligheden.

Hun smiler for det meste, i hvert fald langt mere end hun taler. Men lige så snart hun åbner munden - eller undlader at gøre det - skaber det nyheder over hele verden.

Der er tale om Kim Yo-jong, søster til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og fremtrædende person i det nordkoreanske styre.

Kim Yo-jong ankom til Pyeongchang fredag. Foto: AP/Lee Jin-man

USA's vicepræsident delte VIP-boks med søster til Nordkoreas leder

Medier som CNN og BBC har slået fast, at hun er på »en charmeoffensiv« og har »stjålet showet« med sin ageren og blotte tilstedeværelse i Sydkorea under de første dage af Vinter-OL.

Det hele startede, da hun mødte op til fredagens åbningsceremoni, hvor hun blev placeret tæt på den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, og Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.

Her vakte det blandt andet opsigt, at hun ifølge flere internationale medier gav Mike Pence et »dødbringende blik ud af øjenkrogen«. Pence og Kim Yo-jong hilste ikke på hinanden under ceremonien.

Andre medier, særligt de sydkoreanske, fokuserede på hendes »ydmyge« attitude, ligesom flere iagttagere har sammenlignet hende med Ivanka Trump, datter til den amerikanske præsident, Donald Trump, der ved flere lejligheder har skabt positiv opmærksomhed omkring sit magtfulde familiemedlem.

Vinter-OL på Korea-halvøen: Solskin over Korea-halvøen? Nord- og Sydkorea marcherer ind under en fælles fane ved åbningsceremonien, men optræder ellers som selvstændige nationer ved vinter-OL bortset fra et fælles kvindeligt ishockeyhold.

»Kim Yo-jongs besøg kunne ikke være mere effektivt set fra Nordkoreas perspektiv, særligt når hendes bror er kendt som en nådesløs diktator,« skrev den ledende redaktør for Korea Times, Oh Young-jin, i en klumme efter åbningsceremonien.

Kim Yo-jong, søster til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, har vakt stor opsigt - bl.a. ved at viderebringe en invitation til Nordkorea til den sydkoreanske præsident Moon Jae-in. Foto: AP

Lørdag skabte det »breaking news«, at Kim Yo-jong overbragte en invitation til Sydkoreas præsident om, at han er velkommen til et topmøde i Nordkorea når som helst.

Inden da havde hun skrevet følgende besked i en gæstebog ved den sydkoreanske præsidentpalads:

»Jeg håber, at Pyongyang og Seoul (hovedstæderne i Nord- og Sydkorea, red.) kan nærme sig hinanden i folks hjerter og bringe forening og velstand i den nærmeste fremtid«.

Senere på dagen mødte hun uanmeldt op til en ishockey-kamp for kvinder, hvor nord- og sydkoreanske spillere var blevet forenet for at spille mod Schweiz.

Et besøg og en kamp, der er blevet tillagt stor værdi i forhold til et muligt diplomatisk gennembrud mellem de to lande, der formelt set stadig er i krig.

Nordkorea: Lillesøster til tops Kim Jong-un konsoliderer familiens magtbase

Én af dem, der er skeptisk i forhold til værdien af Kim Yo-jongs besøg, er Robert Kelly, der er politisk professor ved Busan National University i Sydkorea.

»Sandsynligheden for, at Nordkorea vil lade sig rive med af den gode, olympiske følelse og lave en dramatisk kovending i deres tilgang til fredsforhandlinger, er lig nul,« skriver han på Twitter.

Han spår, at forholdet mellem Nordkorea på den ene side og USA, Japan og Sydkorea på den anden side fortsat vil være præget af »dyb mistillid«.