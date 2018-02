USA's vicepræsident risikerer at støde ind i Kim Jong-uns lillesøster til vinter-OL

Åbningsceremonien for det kommende vinter-OL i Sydkorea er i fare for at ende som en noget akavet affære.

Nordkorea har annonceret, at Kim Jong-uns lillesøster, Kim Yo-jong, deltager i fredagens åbningsceremoni sammen med formanden for Nordkoreas parlament, Kim Yong Nam. USA's vicepræsident, Mike Pence, deltager også i åbningsceremonien, og det kan skabe problemer, da de risikerer at blive placeret kun få meter fra hinanden i VIP-området.

Kim Yo-jong er en prominent figur i det nordkoreanske regime, hvor hun bl.a. er ansvarlig for landets propagandaafdeling. Hun blev i 2017 blacklistet af USA under nye sanktioner mod Nordkorea, og er samtidig det første medlem af den norkoreanske regeringsfamilie, der krydser grænsen til Sydkora.

I forbindelse med annonceringen af Kim Yo-jongs deltagelse i legene, udtalte Mike Pence under et pressemøde i Japan, at Nordkoreas deltagelse i OL udelukkende skal ses som en tom symbolsk handling.

»Vi vil ikke tillade nordkoreansk propaganda at stjæle opmærksomheden og symbolværdien af de olympiske lege. Vi vil ikke tillade Nordkorea at skjule den virkelighed, at de undertrykker deres folk og truer regionen, bag det olympiske flag,« sagde han.

Vicepræsidenten deltager i ceremonien i følgeskab med faren til den amerikanske studerende, Otto Warmbier, der i 2016 blev fængslet i Nordkorea og døde få dage efter sin løsladelse i 2017.

»Vi kommer for at heppe på de amerikanske atleter, men vi kommer også for at stå sammen med vores allierede og minde verden om, at Nordkorea er det mest tyranniske og undertrykkende regime på jorden,« sagde Pence under pressemødet i Japan.

På vej til Asien gjorde Mike Pence i mandags et kort stop i Alaska, hvor han på et pressemøde udtalte, at han ikke vil udelukke et møde med Nordkoreas delegation under det kommende OL.

»Jeg har ikke bedt om et møde, men lad os se hvad der sker.«

Sydkorea har op til legene reklameret for vinter-OL som en fredskabende begivenhed, og de sydkoreanske og nordkoreanske atleter forventes at marchere under ét samlet flag under fredagens åbningsceremoni.