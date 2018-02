Før OL-åbning: USA vil ramme Nordkorea med nye sanktioner

USA's vicepræsident, Mike Pence, bebuder de hidtil hårdeste sanktioner over for Nordkorea. Det sker, to dage før han deltager i åbningen af vinter-OL i Sydkorea.

Her vil også søsteren til Nordkoreas leder, Kim Jong-un, være til stede.

Pence, der onsdag befinder sig i Japans hovedstad, Tokyo, kaldte Nordkorea verdens mest tyranniske styre.

USA vil med flere sanktioner tvinge Nordkorea til at stoppe sit raket- og atomprogram.

- Jeg bebuder i dag, at USA snart vil afsløre de hårdeste og mest aggressive sanktioner mod Nordkorea nogensinde, siger Pence.

- Vi vil fortsætte med at isolere Nordkorea, indtil det opgiver sit atom- og ballistiske raketprogram en gang for alle.

Vinter-OL åbner fredag kun 80 kilometer fra den stærkt militariserede grænse mellem Nordkorea og Sydkorea.

Højtideligheden, der åbner OL, kan sætte Pence i en mærkelig situation. For Nordkorea har oplyst, at dets leders 28-årige søster vil være blandt de mange internationale gæster ved ceremonien.

Sydkorea ønsker at bruge anledningen til en ny dialog med Nordkorea og i bedste fald at få gang i forhandlinger om at løse den politiske og militære krise.

De to lande har besluttet at gå sammen ved OL-indmarchen, og i enkelte sportsgrene stiller de med fælles hold.

USA's præsident, Donald Trump, og Nordkoreas Kim Jong-un har i flere omgange truet med at udløse krig.

USA har titusinder af soldater stationeret langs den demilitariserede linje mellem Nord- og Sydkorea.