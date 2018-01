Nordkorea stiller med 22 udøvere til vinter-OL

Nordkorea stiller med 22 udøvere og vil konkurrere i fem discipliner i tre sportsgrene ved det forestående vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det blev en realitet efter et møde lørdag i schweiziske Lausanne, hvor Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Nordkorea og Sydkorea var repræsenteret.

- I dag markerer en milepæl på en lang rejse, siger IOC-præsident Thomas Bach.

Sydkorea og Nordkorea har ligget i strid i flere år, men for tre dage siden blev de enige om at gå ind sammen under fælles flag til åbningsceremonien ved vinter-OL.

Det skete ved et møde mellem de to lande, hvor de samtidig kom frem til, at de vil stille med et fælles hold i ishockey på kvindesiden.

Ved samme lejlighed blev det besluttet, at en nordkoreansk delegation i næste uge skal besøge Sydkorea for at se faciliteterne an. Den samlede nordkoreanske delegation vil lyde på 550 personer.

Sydkorea er også gået med til at sende atleter til det nordkoreanske ski-resort i Masikryong for at træne frem mod vinter-OL.

De to parter har ikke siddet ved samme forhandlingsbord i to år, men på 2017's sidste dag antydede Nordkoreas leder, Kim Jong-un, at Nordkorea muligvis ville stille op ved vinter-OL i Pyeongchang.

Kim Jong-un slog dog samtidig fast, at en deltagelse ved vinter-OL og eventuelle forbrødringsmøder mellem Nord- og Sydkorea krævede en mere stabil situation mellem de to lande.

Det fik den sydkoreanske foreningsminister, Cho Myoung-gyon, til at række hånden ud, og siden er der altså kommet skred i sagerne.

Nordkorea boykottede OL i Seoul i 1988, så legene i Pyeongchang bliver første gang, at landet deltager ved et OL i Sydkorea.

Nordkorea var ikke med ved vinter-OL i Sotji i 2014, men deltog i 2010 i Vancouver.

De forestående vinterlege i Pyeongchang begynder 9. februar.