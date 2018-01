Syd- og Nordkorea vil mindske militære spændinger

Nord -og Sydkorea er klar til at føre forhandlinger om at mindske de militære spændinger på Koreahalvøen og arbejde aktivt sammen ved Vinter-OL.

Det siger de to lande i en erklæring.

Ifølge sydkoreanske medier har Nordkorea genetableret en militær hotline med Sydkorea. Det er den anden genåbning af en inter-koreansk kommunikationskanal på kun en uge.

I de seneste år var alle større kommunikationskanaler mellem de to lande blevet lukket som følge af en eskalerende krise omkring Nordkoreas atomprogram.

Højtstående repræsentanter for Sydkorea tog samtidig til den demilitariserede zone for at indlede sjældne forhandlinger med deres nordkoreanske modparter.

Kina siger i en erklæring tirsdag, at landet byder de forbedrede relationer mellem Nord -og Sydkorea velkommen. Det opfordrer det internationale samfund til at støtte den igangværende tilnærmelse.

Ifølge sydkoreanske medier har Nord -og Sydkorea også indledt drøftelser om samarbejde ved Vinter-OL i næste måned.

Ved tirsdagens møde har Sydkorea også foreslået, at familier, som er blevet adskilt under konflikten mellem Nordkorea og Sydkorea, kan blive genforenet i næste måned. Det skriver Reuters.

Den nordkoreanske deltagelse ved vinter-OL er et stort skridt i forhold til at genoprette et godt forhold mellem de koreanske naboer.

Siden årsskiftet har der været flere tegn på opblødning i det ellers anstrengte forhold mellem de to koreanske naboer.

I sin nytårstale omtalte Nordkoreas leder, Kim Jong-un, blandt andet det kommende vinter-OL med et ønske om, at det ville blive en succes.

Under tirsdagens møde i grænsebyen Panmunjom foreslog Sydkorea angiveligt, at de to nabolande skulle gå ind på det olympiske stadion side om side ved åbningsceremonien i Pyeongchang.

- Folket har et stort ønske om at se nord og syd bevæge sig mod fred og forsoning, siger Ri Son-gwon, formand for den nordkoreanske statsstyrede Komité for Fredelig Genforening af Korea.

Det bliver første gang siden 2010, at Nordkorea deltager i vinter-OL.

Vinter-OL i Sydkorea begynder 9. februar.