Rusland åbner arktisk rute for tankskibe uden issikring

Det skriver Financial Times.

Og beslutningen har udløst bekymring for, at risikoen for olieudslip i havet øges, hvis skibene beskadiges under turen.

Det siger seniorrådgiver i miljøbeskyttelsesorganisationen Green Peace i Storbritannien Charlie Kronick til avisen.

- Havis er uforudsigelig, og ruterne er meget svære at opretholde, siger han.

- At bruge tankskibe, der ikke er i isklassen, gør den allerede store risiko for et uheld meget større.

Godkendelsen af tankskibene sker, efter at vestlige sanktioner mod Rusland og import af russisk olie har gjort det sværere for Rusland at gøre sin olie tilgængelig på markedet.