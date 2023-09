Efter fransk frygt for stråling: EU-lande vil have Apple-opdatering

Men uden en sådan opdatering ville det få konsekvenser, lød det. Frankrig krævede derfor et svar fra Apple inden for to uger.

Nu er svaret landet.

- Apple har forsikret mig om, at selskabet vil implementere en opdatering af iPhone 12 i løbet af de næste dage, siger Jean-Nöel Barrot i en udtalelse ifølge AFP.

Både Apple og Jean-Nöel Barrot understreger, at strålingen ikke er på et niveau, hvor det udgør en fare for den offentlige sundhed.

- Dette (opdateringen red.) er relateret til en specifik testprotokol, der bliver brugt af de franske myndigheder, og ikke til et sikkerhedsproblem, siger Apple i en udtalelse.