Siden flodbølgen ramte, har spørgsmålet om, hvordan det kunne gå så galt, unægteligt rejst sig.

Dæmningerne, som var navngivet Derna og Mansour, blev bygget i perioden fra 1973 til 1977 af et jugoslavisk entreprenørfirma. Førstnævnte målte 75 meter i højden, mens Mansour var en del mindre med sine 45 meter.

Da de enorme mængder nedbør overvældede den første dæmning, samlede vandmasserne sig hurtigt bag den anden, hvilket også fik den til at kollapse under vægten af vandet.

En flere meter høj flodbølge rejste sig og bevægede sig med voldsom kraft gennem byen og ud mod havet. Med sig rev den bygninger og biler – og de mennesker, der var i dem – og blev på den måde mere og mere dødelig, som den skyllede gennem byen.

Ifølge byens borgmester er dæmningerne ikke blevet vedligeholdt siden 2002, og der spekuleres nu i, om det faktum kan have haft afgørende betydning for, at de ikke beskyttede byen, som de ellers skulle.

Ifølge Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) er et mangelfuldt advarselssystem også skyld i, at befolkningen ikke nåede at blive advaret om og evakueret fra de dødelige vandmasser i tide.