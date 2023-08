Den britiske forsvarsminister Ben Wallace trækker sig

Det britiske medie skriver, at Wallace allerede i sidste måned gav udtryk for, at han havde planer om at forlade ministerposten.

Det skete i kølvandet på et Nato-topmøde, hvor Wallace vakte opsigt med sine udtalelser. Han sagde her, at Ukraine ikke burde betragte Storbritannien som en slags leveringstjeneste, når det kommer til våbendonationer.

Wallace sagde også, at der er en forventning om, at Ukraine viser større taknemmelighed for Vestens militære støtte.

Wallace var desuden Storbritanniens bedste bud på en afløser for Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Det endte dog i stedet med, at den norske Nato-chef i juli meddelte, at han var blevet forlænget til oktober 2024.

Ben Wallace har spillet en central rolle i Storbritanniens håndtering af krigen mellem Ukraine og Rusland. Storbritannien har under hele krigen været en af Ukraines mest stålsatte allierede og en af de mest flittige bidragydere.