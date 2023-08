Putin har ingen planer om at deltage i Prigozjins begravelse

Prigozjin mistede livet for knap en uge siden - den 23. august - da han styrtede ned med et fly mellem Moskva og Sankt Petersborg.

Det skete, to måneder efter at Prigozjin som leder for Wagner havde stået i spidsen for et oprør mod Ruslands militære topledelse.

Nogle vestlige politikere og kommentatorer har spekuleret i, at Putin ville hævne sig og dermed har haft noget at gøre med Prigozjins død. Det har det russiske præsidentkontor afvist og kaldt for ”komplet løgn”.

Torsdag kondolerede Putin Prigozjins familie og sagde blandt andet, at han var en talentfuld forretningsmand.