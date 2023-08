Ukraine: Andet fragtskib fra Odesa har nået sikkert farvand

- Det andet skib er nået til rumænsk farvand efter succesfuldt at have navigeret gennem vores midlertidige sortehavskorridor, udtaler den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, på sociale medier.

Skibet, der sejler med liberisk flag, skal fragte stål til det afrikanske marked.

- Tak til alle, der gjorde det muligt: Vores havnearbejdere, vores krigere og alle, der forsvarer friheden, siger præsidenten.

Kornaftalen mellem Rusland og Ukraine sikrede fra sommeren 2022 og cirka et år frem, at fragtskibe kunne sejle til og fra blandt andet Odesa uden at risikere at blive angrebet af Rusland.