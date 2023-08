Et videoklip af et ældre interview med Wagner-leder Jevgenij Prigozjin er grobund for en række konspirationsteorier i forbindelse med hans formodede død.

På videoen fra interviewet, der blev offentliggjort 29. april, siger Prigozjin, at Rusland er på randen af katastrofe, fordi landets militære ledelse angiveligt var ved at udrydde sine kritikere.