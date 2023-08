Biden: Prigozjins død vil ikke komme som nogen overraskelse

Wagner-gruppen har onsdag aften skrevet på Telegram, at Prigozjin er død. Også grundlæggeren af Wagner, Dmitrij Utkin, meldes omkommet.

Hos den polske udenrigsminister, Zbigniew Rau, er der heller ikke meget tvivl om, at deres død langtfra var et tilfælde.

Til det statslige medie TVP Info siger han ifølge Reuters:

- Vi får rigtig svært ved at finde nogen, der instinktivt tænker, at det her var et tilfælde. Det hænger sådan sammen, at politiske modstandere, som Putin anser som en trussel mod magten, ikke dør naturligt.

Wagner-gruppen stod - anført af Prigozjin - i slutningen af juni bag et kortvarigt oprør mod Ruslands militære topledelse.

Oprøret endte med, at der blev indgået en aftale, der blandt andet betød, at Wagner-gruppen og Prigozjin skulle rykke til Belarus.