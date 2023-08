Wagner-leder lader til at befinde sig i Afrika i ny video

I videoen siger Prigozjin ifølge Sky News, at Wagner-gruppen blandt andet udfører ”rekognosceringsmissioner” med det formål at gøre ”Rusland større på alle kontinenter”, og at Wagner vil gøre ”Afrika mere frit”.

I videoen ses Prigozjin i en militæruniform med et gevær stående i et fladt og tørt landskab, mens han understreger, at gruppen ”arbejder”, og at ”alt er, som vi kan lide det”.