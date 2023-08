- Kommunikationen med ”Luna-25” ophørte klokken 13.57 lørdag (dansk tid), hedder det i en erklæring fra Roscosmos.

Ifølge foreløbige vurderinger ”eksisterer månefartøjet ikke længere efter at være kollideret med Månens overflade”, hedder det.

Missionen, som blev indledt i sidste uge, havde til formål at sætte et landingsfartøj på Månen. Dermed ville Rusland vende tilbage til Månen for første gang i næsten 50 år.

Opsendelsen havde været udsat flere gange, men den 11. august genstartede Rusland sit måneprogram, da det sendte landingsfartøjet ”Luna-25” mod Månen.