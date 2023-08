Indisk rumfartøj er gået i kredsløb om Månen

Det er konstrueret til at være funktionelt i to uger. Her skal det gennemføre en serie eksperimenter på Månens sydpol, der ifølge AFP ikke er blevet udforsket ret meget.

Det er et område, der har særlig interesse for rumorganisationer og private aktører i rummet. Det skyldes, at der her kan findes vand i form af is.

Det er en af de afgørende faktorer, hvis der i fremtiden skal etableres en rumstation på Månen.

Hvis Indien formår at gennemføre rummissionen, vil landet slutte sig til de tre andre lande, som har været i stand til at lande på Månen. Det drejer sig om USA, det tidligere Sovjetunionen og Kina.