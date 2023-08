Ukraine forventer svære men succesfulde samtaler i Saudi-Arabien

Ukrainske, russiske og internationale embedsfolk siger, at der ikke er udsigt til direkte fredsforhandlinger mellem Ukraine og Rusland på nuværende tidspunkt, mens krigen stadig er i gang, og Ukraine forsøger at genvinde territorie via en modoffensiv.

Ukraine går efter at bygge en større koalition af diplomatisk støtte ud over Vesten, som har støttet Ukraine siden krigens start.

Landet forsøger at få støtte fra lande i det globale syd såsom Indien, Brasilien og Sydafrika. Mange lande i det globale syd har ikke offentligt valgt side i konflikten.

Zelenskyj siger, at han håber, at initiativet i denne weekend vil føre til et fredsmøde blandt verdensledere dette efterår.

Fra Danmark deltager Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, og Anders Tang Friborg, der er vicedirektør for udenrigspolitik og politisk direktør i Udenrigsministeriet, i weekendens møde.