USA blåstempler milliardsalg af raketkastere til Finland

Det skete i kølvandet på, at Rusland sidste år invaderede sit naboland Ukraine. Rusland har allerede en gang før invaderet Finland under Vinterkrigen i 1939.

For begge lande var det et historisk brud med den militære alliancefrihed, som har været central for deres sikkerhedspolitik i mange år.

Finland blev godkendt af Nato som nyt medlem uden store problemer.

Sverige måtte dog vente, efter at Tyrkiet havde blokeret for det skandinaviske lands optagen.

Både koranafbrændinger og Sveriges politiske kurs over for kurdere har skabt uoverensstemmelser mellem Sverige og Tyrkiet.

Tyrkiet mener således, at Sverige har haft for lempelig en kurs over for Kurdistans Arbejderparti (PKK), der er på EU’s terrorliste.