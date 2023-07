Uden at nævne Ukraine, som Rusland invaderede i februar 2022 og nu på andet år fører krig mod, hyldede Putin de ”modige besætninger på skibe og ubåde”.

- I Ruslands navn giver vores sømænd al deres styrke, viser ægte heltemod og kæmper tappert ligesom vores store forfædre, sagde den russiske præsident.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har den russiske flåde spillet en vigtig rolle i Ruslands angreb på Ukraine med krydsermissiler affyret fra skibe og ubåde.

Under paraden stod Putin flankeret af en række afrikanske ledere.

Ifølge militæranalytikeren var det for at sende et signal om, at Rusland stadig har venner ude i verden, og at man slet ikke er isoleret.

- At man er i stand til at holde en parade på trods af krigen, sender et budskab om, at Rusland har styr på situationen, siger han.

- Flåden spiller en birolle i Ukraine, så mest af alt handler det om, at Rusland ønsker at sende et billede af normalitet.