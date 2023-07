Teenagepige er blandt fem omkomne i ekstremt italiensk vejr

Skovbrandene er opstået under den ekstreme hedebølge, der fortsat bevæger sig igennem det sydlige Europa og også har antændt store områder i lande som Grækenland og Kroatien.

Mandag blev der målt temperaturer på 47,6 grader på den østlige del af Sicilien.

På øen blev ligene af to personer i 70’erne fundet i et hus ødelagt af flammer, mens en 88-årig kvinde blev fundet død nær Palermo, skrev lokale medier tirsdag aften.

Den regionale præsident på Sicilien, Renato Schifani, har udtalt, at han onsdag vil bede regeringen om at erklære undtagelsestilstand for øen.