- Hvad er der at lave en aftale om? Det her er vores by, fortalte Gleb dem.

- Og så aftalte vi ellers bare, at vi ville lade hinanden være i fred. De kom ud for at ryge engang imellem.

Prigozjin var imidlertid i gang med en større plan. Han ville vælte den russiske forsvarsledelse, særligt forsvarsminister Sergej Sjojgu og hærchef Valerij Gerasimov.

Mytteriet blev imidlertid afblæst, da den russiske præsident, Vladimir Putin, indgik en aftale med de oprørske soldater. Prigozjin skulle stoppe oprøret omgående, men fik til gengæld lov til at gå i eksil i nabolandet Belarus.