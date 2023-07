Han er dømt for en af nyere tids mest fatale flykatastrofer. Han er blandt de mest højrøstede russiske krigs-nationalister, de mest foragtede skikkelser i den russiske magtstruktur, og på det seneste en voksende kritiker af Vladimir Putin.

Nu skal han tilsyneladende i fængsel. Ikke i Haag, hvor han i november ved en hollandsk domstol blev fundet skyldig og idømt livstid in absentia for drab og for med fuldt overlæg at forårsage styrtet af passagerflyet MH17 i 2014, hvor 298 mennesker mistede livet.