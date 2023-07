Putin peger på Wagner-chefs mulige efterfølger

Ifølge Kommersant holdt præsident Putin et møde med medlemmer af Wagner-gruppen fem dage efter oprøret.

På mødet fremlagde han ifølge avisen en række muligheder for soldaternes videre tjeneste. En af mulighederne var angiveligt, at de kunne fortsætte med at arbejde under Andrej Trosjev, der har været deres daglige chef.

- De kunne alle have forsamlet sig ét sted og have fortsat deres tjeneste, og intet ville være forandret for dem.

- De ville have den samme person, som hele tiden reelt har været deres hærfører, som leder, har Putin sagt til Kommersant ifølge CNN.

Da Putin foreslog, at Wagner-soldaterne lod sig lede af Andrej Trosjev, nikkede mødedeltagerne, har den russiske præsident fortalt til avisen.