Rusland deler første video af hærchef efter Wagner-mytteri

Mange nationalistiske militærbloggere har kritiseret Gerasimov for, at Rusland ikke har været i stand til at tage kontrol over sit naboland, der er langt mindre.

Både Gerasimov og Sjojgu var genstand for Wagner-chef Jevgenij Prigozjins vrede, da han iværksatte et kortvarigt mytteri 23. og 24. juni. Prigozjin krævede deres afgang.

Gerasimov er ikke blevet set offentligt siden tidligt i juni. Han havde ingen offentlige optrædener under mytteriet, som Prigozjin endte med at afslutte efter en march mod Moskva.

Det gjorde Prigozjin efter et løfte om, at han kunne gå i eksil, og at Wagner-soldater ikke ville blive retsforfulgt.