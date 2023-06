CNN: Forduftet russisk topgeneral er VIP-medlem af Wagner

Det er uklart, om han i givet fald er tiltalt for noget, og hvor han bliver tilbageholdt. Og oplysningen er ikke officielt bekræftet.

Det fremgår ikke af dokumenterne, hvad det indebærer at være VIP-medlem af Wagner-gruppen. Det vides heller ikke, om det har nogen økonomiske fordele.

Men afsløringen bidrager til spekulationerne om, at Surovikin skulle have haft kendskab til Wagner-gruppens oprør.

Anonyme amerikanske embedsmænd har tidligere over for avisen The New York Times hævdet, at Surovikin havde indgående kendskab til Prigozjins planer om at gøre oprør mod landets militære ledelse.

Der er også blevet hævdet, at Surovikin muligvis hjalp Prigozjin med at planlægge oprøret, der dog endte med at blive afblæst.