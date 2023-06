Efter 16 måneders krig i Ukraine rammer det fejlslagne felttog nu Kreml som en boomerang.

Det sker i form af et mytteri, som lejesoldaterne i Wagner-korpset under ledelse af dets bagmand Jevgenij Prigozjin påbegyndte sent fredag.

Den udløsende faktor var svært verificerbare påstande om, at det